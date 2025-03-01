Москвич украл стальную маску гориллы с выставки

Владелец галереи Марк Пит Виссер тогда уточнил, что воры пытались украсть все четыре работы из серии Уорхола 1985 года под названием «Царствующие королевы», но смогли похитить только две из них — портреты британской королевы Елизаветы и датской королевы Маргрете.