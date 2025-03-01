Еще в одном городе Казахстана жестоко избили подростка

«Закончились уроки, он вышел со школы, один. По камерам видно, что эти трое уже ждали его перед выходом. Подозвали к себе, сказали, что надо поговорить, мол, все объясним на месте. Дошли с ним до дома и начали бить. У одного из подростков был кастет. Когда мой сын начал кричать и просить о помощи, к ним подбежали другие ребята, сын успел мне позвонить», — рассказывает женщина.