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Милиция в Слуцке изъяла у незаконного продавца вейпы на 100 тысяч рублей

Милиция в Слуцке изъяла у незаконного продавца электронные сигареты на 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Слуцке обнаружили незаконного продавца электронных сигарет. Случилось это, как сообщили правоохранители, в ходе оперативно-профилактических мероприятий.

В поле зрения милиции попал мужчина, который без соответствующего специального разрешения продавал вейпы, электронные системы курения. Бойкая торговля шла в Слуцке и Слуцком районе, а покупателями, как установлено, нередко становились несовершеннолетние и дети.

«Изъято более 200 электронных сигарет, более 500 упаковок с картриджами для одноразовых электронных систем курения, около 1000 банок с жидкостями для электронных систем курения на общую сумму не менее 100 тысяч рублей», — констатировали в УВД Минского облисполкома.

Теперь фигуранту грозит существенный штраф — от 10 до 30 базовых величин, что по состоянию на 1 марта 2025 года составляет от 420 до 1260 белорусских рублей.

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