Милиция в Слуцке изъяла у незаконного продавца вейпы на 100 тысяч рублей

«Изъято более 200 электронных сигарет, более 500 упаковок с картриджами для одноразовых электронных систем курения, около 1000 банок с жидкостями для электронных систем курения на общую сумму не менее 100 тысяч рублей», — констатировали в УВД Минского облисполкома.