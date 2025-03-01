30-летний мужчина заснул за рулем и погиб в Лунинецком районе

Жуткая авария с летальным исходом случилась в субботу, 1 марта 2025 года. Как сообщили в милиции, трагедия случилась около 10.30 утра. Согласно предварительным данным, за рулем легковушки «Fiat» находился 30-летний житель Гомельской области. Автомобиль двигался по автодороге М-10 «граница РФ-Гомель-Кобрин» со стороны Гомеля в направлении города Пинска.
В какой-то момент водитель уснул за рулем, потерял управление транспортным средством, в результате легковушка съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в придорожное дерево.
Водитель погиб на месте, трагедия произошла на 369-ом километре названной дороги.
Ранее мы писали о том, что МЧС объявило в трех областях Беларуси оранжевый уровень из-за тумана 1 марта (тут рассказываем про это и о погоде на 2 марта 2025 года в Беларуси).