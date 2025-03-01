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Сломавшийся в Екатеринбурге трамвай № 1 разносил запах гари

В Екатеринбурге произошла поломка в трамвае маршрута № 1, в результате которой появились дым и запах гари.

Всем пассажирам двухвагонного трамвая пришлось покинуть салоны.

Как сообщил читатель МК-Урал, пассажиры сломавшегося ТС пересели на трамвай маршрута № 16.

На улице Белореченской, после остановки «Белореченская», около пересечения с улицей Посадской, уже пустой трамвай № 1, от которого распространялся запах гари, встал.

«Впереди “первый” горит, так сейчас и будем ехать…» — недовольно оценила ситуацию одна из пассажирок трамвая № 16, который также вынужденно остановился.

Заминка оказалась недолгой, вскоре движение возобновилось, и 16-й трамвай смог без эксцессов дойти до конечной. Пустой трамвай № 1 продолжил движение в сторону ВИЗа.

На онлайн-табло на остановочных пунктах сломанный трамвай № 1 отражался как исправный. Пассажиры его ждали. И только при его появлении понимали, что это было зря.