В Ревде не зафиксировано массовых пищевых отравлений — Роспотребнадзор

Также эпидемиологи напоминают населению о важности соблюдения мер профилактики острых кишечных инфекций. Нужно тщательно мыть овощи и фрукты перед едой, доводить все блюда до полной готовности и относиться критично к питанию в общественных местах и выбору продуктов питания в торговых точках. Наконец, нужно строго соблюдать правила личной гигиены и приучать к этому детей.