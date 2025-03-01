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В Ревде не зафиксировано массовых пищевых отравлений — Роспотребнадзор

Заболеваемость остаётся в пределах средних значений.

Источник: Аргументы и факты

В Ревде нет массовых случаев острых кишечных инфекций ни среди детей, ни среди взрослых. Об этом сообщили «АиФ-Урал» в свердловском Роспотребнадзоре.

Ранее некоторые уральские СМИ сообщили о якобы более десяти несовершеннолетних, госпитализированных в местную больницу с признаками отравления. Однако Роспотребнадзор отмечает, что уровень заболеваемости на территории города находится в рамках средних многолетних значений.

«Жалоб от населения на связь заболевания ОКИ с посещением заведений общепита в Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в феврале не поступало», — добавили в ведомстве.

Также эпидемиологи напоминают населению о важности соблюдения мер профилактики острых кишечных инфекций. Нужно тщательно мыть овощи и фрукты перед едой, доводить все блюда до полной готовности и относиться критично к питанию в общественных местах и выбору продуктов питания в торговых точках. Наконец, нужно строго соблюдать правила личной гигиены и приучать к этому детей.