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«Снежный плен»: спасатели МЧС вытащили 10 машин из заносов

Спасатели МЧС вызволили 9 грузовых автомобилей и 1 внедорожник из снежного плена, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Сегодня днем по причине ухудшения погодных условий в Актюбинской области несколько водителей попали в снежный перемет. Спасатели и сотрудники войсковой части 20982 МЧС РК расчищали снег и с помощью специальной техники повышенной проходимости отбуксировали на расчищенный участок дороги транспортные средства застрявшие в сугробе.

Первый случай произошел в Хромтауском районе на автодороге «Хромтау-Бадамша», где грузовики застряли на трассе.

Второй в Кобдинском районе области, на автодороге «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк», где спасатели выручали водителя внедорожника.

Путники не нуждались в медицинской помощи и самостоятельно продолжили движение.