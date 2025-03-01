«Снежный плен»: спасатели МЧС вытащили 10 машин из заносов

Сегодня днем по причине ухудшения погодных условий в Актюбинской области несколько водителей попали в снежный перемет. Спасатели и сотрудники войсковой части 20982 МЧС РК расчищали снег и с помощью специальной техники повышенной проходимости отбуксировали на расчищенный участок дороги транспортные средства застрявшие в сугробе.
Первый случай произошел в Хромтауском районе на автодороге «Хромтау-Бадамша», где грузовики застряли на трассе.
Второй в Кобдинском районе области, на автодороге «Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк», где спасатели выручали водителя внедорожника.
Путники не нуждались в медицинской помощи и самостоятельно продолжили движение.