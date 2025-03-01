Суд арестовал водителя автобуса, вылетевшего на остановку в Петербурге

Смертельная авария произошла днем 28 февраля — Гюльмагомедов, управляя технически исправным автобусом, ехал по Ленинскому проспекту в направлении от Московского в сторону Варшавской улицы. У светофора при совершении левого поворота он избрал скорость движения, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением автобуса. В итоге рейсовый автобус выехал на встречку, наехал на припаркованные авто, а затем влетел на тротуар, где ранил пешеходов. Один из них, 1947 года рождения, погиб.