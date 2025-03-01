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Суд арестовал водителя автобуса, вылетевшего на остановку в Петербурге

В Санкт-Петербурге решением Московского районного суда под стражу отправили водителя автобуса «МАЗ 203945», который вылетел на остановку и насмерть задавил человека.

Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гюльмета Гюльмагомедова обвиняют по ч.3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».

Смертельная авария произошла днем 28 февраля — Гюльмагомедов, управляя технически исправным автобусом, ехал по Ленинскому проспекту в направлении от Московского в сторону Варшавской улицы. У светофора при совершении левого поворота он избрал скорость движения, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением автобуса. В итоге рейсовый автобус выехал на встречку, наехал на припаркованные авто, а затем влетел на тротуар, где ранил пешеходов. Один из них, 1947 года рождения, погиб.

ДТП