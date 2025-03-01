Актюбинку избили в магазине после слов об очереди у банкомата

Как следует из материалов дела, возле банкоматов в супермаркете собралось несколько человек. Одна женщина сделала замечание девушке, чтобы та соблюдала очередь. Последней не понравились ее слова, поэтому она подождала женщину у входа в торговый зал и там накинулась на нее. Простая ссора, которую можно было разрешить миром, завершилась судебными разбирательствами и приговором.
22-летняя актюбинка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в хулиганстве. Сама она вину признала, но отметила, что потерпевшая тоже ей причинила ушиб руки. А вот потерпевшая рассказала, что этот поход за покупками закончился для нее болью в голове и остеохондрозом, а на лечение она уже потратила больше 200 тысяч тенге.
«Я стояла у банкомата, когда он освободился, к нему подбежала девушка. Я сказала ей, что надо соблюдать очередь, а в ответ она отошла и стала грубить. У входа в зал она меня ждала и предложила выйти на улицу поговорить, но я отказалась. Тогда она стала меня бить, по голове била, губу разбила до крови, гематома под глазом появилась после ударов. Потом приехала полиция, я прошла экспертизу. После конфликта с этой девушкой у меня появилась тревожность и боли в голове, невролог поставил диагноз “тревожное расстройство, остеохондроз” и назначил лечение с иглоукалыванием. Лечение дорогостоящее, потратила уже 260 тысяч тенге», — рассказала пострадавшая.
Женщина потребовала, чтобы обвиняемая выплатила ей 1 миллион тенге за моральный вред. Суд признал 22-летнюю девушку виновной в хулиганстве и приговорил к 6 месяцам ограничения свободы. В течение этого срока осужденной запрещено ходить в увеселительные заведения, после работы она должна быть дома. Также суд обязал девушку возместить потерпевшей 800 тысяч за услуги юриста и 100 тысяч тенге за моральный вред.