Актюбинку избили в магазине после слов об очереди у банкомата

«Я стояла у банкомата, когда он освободился, к нему подбежала девушка. Я сказала ей, что надо соблюдать очередь, а в ответ она отошла и стала грубить. У входа в зал она меня ждала и предложила выйти на улицу поговорить, но я отказалась. Тогда она стала меня бить, по голове била, губу разбила до крови, гематома под глазом появилась после ударов. Потом приехала полиция, я прошла экспертизу. После конфликта с этой девушкой у меня появилась тревожность и боли в голове, невролог поставил диагноз “тревожное расстройство, остеохондроз” и назначил лечение с иглоукалыванием. Лечение дорогостоящее, потратила уже 260 тысяч тенге», — рассказала пострадавшая.