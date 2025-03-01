В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире

По данным пресс-службы, в субботу в 15.23 (13.23 мск) в квартире на девятом этаже в одной из девятиэтажек в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа и последовавший за ней пожар. Пожарные экипажи прибыли на место ЧС через шесть минут, возгорание удалось потушить в 16.07 (14.07 мск), с места пожара спасатели эвакуировали шесть человек.