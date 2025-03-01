В Ташкенте ребенок погиб при взрыве газа в квартире

ТАШКЕНТ, 1 мар — РИА Новости. Ребенок погиб в результате взрыва газа и пожара в квартире многоэтажки в Ташкенте, сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) столицы Узбекистана.
По данным пресс-службы, в субботу в 15.23 (13.23 мск) в квартире на девятом этаже в одной из девятиэтажек в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа и последовавший за ней пожар. Пожарные экипажи прибыли на место ЧС через шесть минут, возгорание удалось потушить в 16.07 (14.07 мск), с места пожара спасатели эвакуировали шесть человек.
«В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе двое детей. К сожалению, один ребенок скончался по дороге, а больницу, другой находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УЧС.
По предварительным данным, взрыв и пожар в квартире произошли по вине ее жильца, не выключившего газовую плиту на кухне. Мужчина также погиб.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению жизнедеятельности в многоэтажном здании на месте инцидента, добавили в пресс-службе.