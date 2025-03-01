Над Волгоградом у летевшего в Анталью самолета случились проблемы с автопилотом

1 марта 2025 года в небе над Волгоградом случился небольшой инцидент с гражданским самолетом, из-за которого ему пришлось прервать свой полет и вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает канал «Авиаинцидент» со ссылкой на авиационные сводки, борт Москва — Анталья благополучно вылетел из Внуково, но в 9.54, пролетая недалеко от Волгограда, командир воздушного судна заметил неисправность одного автопилота и доложил об этом авиадиспетчерам. Через несколько минут экипаж увидел выбитый предохранитель. Центр управления полетами рекомендовал пилотам вернуться на аэродром в Москву.