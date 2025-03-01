В Уфе на «зебре» сбили школьника

27 февраля на улице Пушкина в Уфе таксист сбил школьника. В объективы камер «Уфанет» попал момент, когда мальчик перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
На видеозаписи видно, как мальчик с осторожностью осматривается, прежде чем ступить на «зебру». Убедившись, что автомобили пропускают его, он начинает переходить дорогу. Однако на полпути к безопасной стороне он внезапно решает ускориться и перебежать оставшуюся часть проезжей части. В этот момент по главной полосе едет таксист на Kia Rio, который не успевает остановиться и сбивает ребенка.
Мальчику была оказана первая помощь, и он был госпитализирован с травмами. После оказанной помощи его отпустили. В ГАИ города начато административное расследование по данному инциденту.