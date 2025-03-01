В Уфе на «зебре» сбили школьника

На видеозаписи видно, как мальчик с осторожностью осматривается, прежде чем ступить на «зебру». Убедившись, что автомобили пропускают его, он начинает переходить дорогу. Однако на полпути к безопасной стороне он внезапно решает ускориться и перебежать оставшуюся часть проезжей части. В этот момент по главной полосе едет таксист на Kia Rio, который не успевает остановиться и сбивает ребенка.