Самарчанка пострадала из-за схода наледи

В Кировском районе Самары местная жительница пострадала из-за схода наледи. Сотрудники СУ СК России по Самарской области провели проверку.
— По результатам проверки сотрудники правопорядка завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — указано в сообщении.
После обвала наледи потерпевшей оказали амбулаторную помощь, угроза для ее жизни отсутствует. На данный момент по уголовному делу проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.