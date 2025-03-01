Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарчанка пострадала из-за схода наледи

На жительницу Самары упал кусок льда возле подъезда.

Источник: СУ СК России по Самарской области

В Кировском районе Самары местная жительница пострадала из-за схода наледи. Сотрудники СУ СК России по Самарской области провели проверку.

— По результатам проверки сотрудники правопорядка завели уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — указано в сообщении.

После обвала наледи потерпевшей оказали амбулаторную помощь, угроза для ее жизни отсутствует. На данный момент по уголовному делу проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Несчастный случай