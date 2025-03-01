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Любителя зимнего плавания спасли на Большом Садовом пруду на севере Москвы

Спасатели оказали помощь любителю зимнего плавания на Большом Садовом пруду на севере столицы, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Источник: РИА "Новости"

«Днем 1 марта во время патрулирования профилактического района станции “Академическая” работники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметили человека, которому стало плохо при купании в майне для моржевания. В 40 м от берега спасатели подняли на поверхность ушедшего под воду мужчину, доставили на станцию, где оказали ему первую помощь и обогрели», — говорится в сообщении.

После осмотра прибывшей бригадой скорой помощи мужчину госпитализировали в медицинское учреждение города.