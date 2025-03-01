Любителя зимнего плавания спасли на Большом Садовом пруду на севере Москвы

«Днем 1 марта во время патрулирования профилактического района станции “Академическая” работники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметили человека, которому стало плохо при купании в майне для моржевания. В 40 м от берега спасатели подняли на поверхность ушедшего под воду мужчину, доставили на станцию, где оказали ему первую помощь и обогрели», — говорится в сообщении.