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Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии

МОСКВА, 1 мар РИА Новости. Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в субботу проходили выборы президента республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.

Источник: © РИА Новости

«Первого марта, примерно в 19:30, на территории избирательного участка в Цандрипшской СШ№ 2 Гагрского района произошло вооруженное нападение, в результате чего повреждена избирательная урна, а также документы. Нападавшие осуществили попытку скрыться на автомобилях. В ходе преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост “Мюссера”, не подчинившись требованиям остановиться, нападавшие открыли стрельбу», — говорится в заявлении.

После перестрелки один из водителей не справился с управлением и вылетел в кювет, указали в ведомстве.

Чуть позднее председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщил РИА Новости, что подозреваемых в нападении на избирательный участок задержали.

«В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения», — рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что в больницу попали не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку.

«Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается», — отметил Маршан.

Как заявил РИА Новости источник в МВД Абхазии, это происшествие стало реакцией оппозиции на первые результаты выборов. По его словам, речь идет о политическом терроризме.

Голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск на территории Абхазии, а также на двух участках в России — в Москве и Черкесске.

Для победы во втором туре одному из кандидатов необходимо набрать больше голосов, чем суммарно получит его соперник и графа «против всех», то есть более 50%. Если этого не произойдет, то ЦИК назначит дату проведения повторных выборов.