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В Абхазии задержали напавших на избирательный участок

СУХУМ, 1 мар — РИА Новости. Попытка сорвать выборы произошла в Гагрском районе Абхазии, на избирательный участок было совершено нападение, двое предполагаемых злоумышленников после перестрелки с полицией задержаны и госпитализированы, сообщил председатель абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.

Источник: Reuters

«В 14-м округе на пятом участке в Цындрыпшах была попытка сорвать выборы. Зашли люди, которые хотели дестабилизировать обстановку, но ситуация была взята под контроль… При попытке остановить вооруженных людей правоохранительные органы отреагировали жестким образом. И злоумышленники, которые не подчинились милиции, полицейские открыли по ним огонь. Два гражданина республики Абхазия доставлены в медучреждения», — сказал Маршан.

На уточняющий вопрос РИА Новости Маршан сообщил, что в больницу были доставлены не люди с избирательного участка, а злоумышленники, устроившие перестрелку с полицией.

«Что касается в целом обстановки по республике, она напряженная, но сам процесс выборный сегодня у нас завершился. Слава Богу, на участках нет никаких беспорядков, процесс идет в спокойной обстановке, подсчет продолжается», — подчеркнул Маршан.