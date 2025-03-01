В Петербурге мать и дочь обвинили в воровстве и заперли в подсобке магазина

В Санкт-Петербурге двух жительниц обвинили в воровстве и заперли в магазине, угрожая уголовным делом. Об этом пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
По его данным, когда женщины выходили из магазина с покупками, сработала сигнализация. К ним подошла представитель торговой точки, назвавшая себя сотрудницей охраны.
Она отметила, что сигнал исходит от сумки посетительниц, а не от пакета с покупками, и потребовала пройти в служебное помещение. Когда они зашли в подсобку, за ними закрыли дверь и отказались их выпускать.
Примерно через полчаса девушка вызвала к месту скорую помощь и полицию, так как ее матери стало плохо, и только спустя некоторое время женщинам удалось покинуть помещение. После того, как правоохранители прибыли к месту происшествия, в магазине отказались от обвинений в краже, пояснив, что ошиблись.
В результате пострадавшие подписали заявление о незаконном лишении свободы группой лиц, а в полиции начали проверку всех деталей произошедшего.