В Петербурге мать и дочь обвинили в воровстве и заперли в подсобке магазина

Примерно через полчаса девушка вызвала к месту скорую помощь и полицию, так как ее матери стало плохо, и только спустя некоторое время женщинам удалось покинуть помещение. После того, как правоохранители прибыли к месту происшествия, в магазине отказались от обвинений в краже, пояснив, что ошиблись.