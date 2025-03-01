Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге мать и дочь обвинили в воровстве и заперли в подсобке магазина

Пострадавшие подписали заявление о незаконном лишении свободы группой лиц, а в полиции начали проверку всех деталей произошедшего.
Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге двух жительниц обвинили в воровстве и заперли в магазине, угрожая уголовным делом. Об этом пишет Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

По его данным, когда женщины выходили из магазина с покупками, сработала сигнализация. К ним подошла представитель торговой точки, назвавшая себя сотрудницей охраны.

Она отметила, что сигнал исходит от сумки посетительниц, а не от пакета с покупками, и потребовала пройти в служебное помещение. Когда они зашли в подсобку, за ними закрыли дверь и отказались их выпускать.

Примерно через полчаса девушка вызвала к месту скорую помощь и полицию, так как ее матери стало плохо, и только спустя некоторое время женщинам удалось покинуть помещение. После того, как правоохранители прибыли к месту происшествия, в магазине отказались от обвинений в краже, пояснив, что ошиблись.

В результате пострадавшие подписали заявление о незаконном лишении свободы группой лиц, а в полиции начали проверку всех деталей произошедшего.