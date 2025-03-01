СК возбудил дело после обнаружения останков в чемоданах в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.
«Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщает пресс-служба.
По данным следствия, 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве, обнаружено два чемодана. В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки.
«По результатам осмотра назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская для установления причины смерти», — добавили в пресс-службе городского главка СК.