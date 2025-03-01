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«Лежал под снегом на глубине»: тело звёздного инструктора нашли в горах Сочи

В горах Сочи нашли тело попавшего под лавину инструктора.

Источник: AP 2024

В Сочи завершились поиски инструктора по горным лыжам Ивана Хорькова. Тело было обнаружено в горах.

Поиски стартовали 24 февраля и несколько раз приостанавливались из-за угрозы лавин. Утром 1 марта спасатели вновь вышли на склон Аибги, куда Хорьков вывел двух туристов для фрирайда. К сожалению, катание было прервано — их накрыла лавина.

Снежная масса унесла инструктора, однако 38-летнему Николаю и 34-летнему Ярославу повезло: им удалось выбраться из ловушки самостоятельно. На помощь им был направлен спасательный отряд. Ночью специалисты добрались до места происшествия, но Ивана найти не удалось.

«Его перчатку и лыжу видели в самом низу ущелья. Но спускаться было опасно», — рассказали друзья Хорькова.

Спустя пять дней, когда погодные условия в горах улучшились, спасатели на вертолёте возобновили поиски. Надежды найти инструктора живым были минимальными.

«С помощью прибора лавинного поиска RECCO нашли тело лыжника. Мужчина находился практически у нижнего края лавины, на глубине около 2,5 метров», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Тело погибшего было поднято с помощью лебёдки на борт вертолёта и доставлено на базу.

Несчастный случай