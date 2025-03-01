«Лежал под снегом на глубине»: тело звёздного инструктора нашли в горах Сочи

Поиски стартовали 24 февраля и несколько раз приостанавливались из-за угрозы лавин. Утром 1 марта спасатели вновь вышли на склон Аибги, куда Хорьков вывел двух туристов для фрирайда. К сожалению, катание было прервано — их накрыла лавина.