В Ташкенте в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа

По ее данным, 1 марта в 15:23 по местному времени (13:23 мск) в квартире на девятом этаже в девятиэтажном жилом доме в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа, вызвавшая пожар. Через шесть минут на место происшествия прибыли пожарные экипажи, которые потушили возгорание в 16:07 (14:07 мск), также спасатели эвакуировали шесть человек.