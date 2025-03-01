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В Ташкенте в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа

ТАШКЕНТ, 1 марта. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ташкенте, в результате пострадали несколько человек, еще двое, в том числе ребенок, погибли. Об этом сообщила пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС) столицы Узбекистана.

Источник: Reuters

По ее данным, 1 марта в 15:23 по местному времени (13:23 мск) в квартире на девятом этаже в девятиэтажном жилом доме в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа, вызвавшая пожар. Через шесть минут на место происшествия прибыли пожарные экипажи, которые потушили возгорание в 16:07 (14:07 мск), также спасатели эвакуировали шесть человек.

«В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе двое детей. К сожалению, один ребенок скончался по дороге в больницу, другой находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, взрыв и пожар в квартире произошли по вине ее жильца, который не выключил газовую плиту на кухне, он также погиб.

В настоящее время службы МЧС и профильных ведомств ведут работы по восстановлению жизнедеятельности жилого дома.