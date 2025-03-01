В Ташкенте в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа

По ее данным, 1 марта в 15:23 по местному времени (13:23 мск) в квартире на девятом этаже в девятиэтажном жилом доме в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента произошла вспышка бытового газа, вызвавшая пожар. Через шесть минут на место происшествия прибыли пожарные экипажи, которые потушили возгорание в 16:07 (14:07 мск), также спасатели эвакуировали шесть человек.
«В результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе двое детей. К сожалению, один ребенок скончался по дороге в больницу, другой находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, взрыв и пожар в квартире произошли по вине ее жильца, который не выключил газовую плиту на кухне, он также погиб.
В настоящее время службы МЧС и профильных ведомств ведут работы по восстановлению жизнедеятельности жилого дома.