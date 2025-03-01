Возбуждены уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

Уточняется, что в одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на избирательном участке. Некоторые нападавшие были задержаны. Так, один из них в ходе ответной стрельбы получил ранение и находится в больнице. Остальные причастные к инциденту устанавливаются.