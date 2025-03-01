Возбуждены уголовные дела по факту нападения на избирательный участок в Абхазии

«Следственным комитетом России по фактам совершенных правонарушений и преступлений в отношении граждан РФ, имеющих также гражданство Абхазии, возбуждены уголовные дела по ряду статей Уголовного кодекса РФ, в том числе по статье терроризм», — говорится в сообщении в Telegram-канале органа.
Уточняется, что в одном из случаев был открыт огонь из автоматического оружия по сотрудникам правоохранительных органов на избирательном участке. Некоторые нападавшие были задержаны. Так, один из них в ходе ответной стрельбы получил ранение и находится в больнице. Остальные причастные к инциденту устанавливаются.
Кроме того, в Следственном комитете отметили, что зарегистрировано также несколько фактов угроз жизни и воспрепятствования голосованию, в частности путем порчи урн с бюллетенями.
В этот же день во время второго тура на избирательном участке в абхазском Цандрыпше произошла попытка вторжения с целью воспрепятствования работе избирательной комиссии. Нападавшие повредили урну для голосования и скрылись с места преступления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В Абхазии 1 марта стартовал второй тур президентских выборов. В нем участвуют два кандидата: Бадра Гунба и отставший от него на 10% в первом туре Адгур Ардзинба. Избирательные участки для голосования завершили свою работу в 20:00 мск. Предварительные итоги ЦИК Абхазии объявит 2 марта.