В Санкт-Петербурге арестовали водителя автобуса, который устроил смертельное ДТП

В результате ДТП, которое произошло 28 февраля, погибла женщина 1947 года рождения. Она скончалась на месте аварии. Кроме того, автобус маршрута № 147 столкнулся с несколькими автомобилями и протаранил остановку. Гюльмагомедов будет находиться в СИЗО до 27 апреля.