В Санкт-Петербурге арестовали водителя автобуса, который устроил смертельное ДТП

«Будучи обязанным знать и соблюдать требования ПДД РФ, он проявил преступное легкомыслие… (Он.— “Ъ”) избрал скорость движения, которая не обеспечивала ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного направления движения, совершил столкновение…» — пишет пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В результате ДТП, которое произошло 28 февраля, погибла женщина 1947 года рождения. Она скончалась на месте аварии. Кроме того, автобус маршрута № 147 столкнулся с несколькими автомобилями и протаранил остановку. Гюльмагомедов будет находиться в СИЗО до 27 апреля.