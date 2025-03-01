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Мужчину задержали за кражу 230 тыс. руб. из офиса бывшего работодателя на юге Москвы

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники задержали жителя столицы, подозреваемого в краже денежных средств у работодателя. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по южному административному округу Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В полицию с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что из его офиса на ул. Нагатинская были похищены более 230 тыс. руб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего жителя столицы, ранее работавшего у потерпевшего. Похищенные деньги он потратил на свои нужды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.