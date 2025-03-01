Мужчину задержали за кражу 230 тыс. руб. из офиса бывшего работодателя на юге Москвы

«В полицию с заявлением о краже обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что из его офиса на ул. Нагатинская были похищены более 230 тыс. руб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — 24-летнего жителя столицы, ранее работавшего у потерпевшего. Похищенные деньги он потратил на свои нужды», — говорится в сообщении.