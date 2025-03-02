Об этом сообщил военкор RT Саргон Хадай.
Российский военный рассказал, что спецподразделения Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили документы о насильственной вакцинации детей.
Он уточнил, что существуют факты того, что международные европейские организации причастны к этому.
«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезённых иностранными медиками», — заявил Хадай.
Ранее сенатор от ЛНР Ольга Бас сообщила, что в Луганской Народной Республике в результате вооружённой агрессии Украины с 2014 года погибли около 70 детей.