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В детском доме Лисичанска нашли список насильно вакцинированных детей

В одном из детских домов Лисичанска (ЛНР) нашли список более чем из 20 детей — при киевском режиме иностранные медики принудительно делали им прививки неизвестными вакцинами.

Об этом сообщил военкор RT Саргон Хадай.

Российский военный рассказал, что спецподразделения Росгвардии и сотрудники ФСБ обнаружили документы о насильственной вакцинации детей.

Он уточнил, что существуют факты того, что международные европейские организации причастны к этому.

«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезённых иностранными медиками», — заявил Хадай.

Ранее сенатор от ЛНР Ольга Бас сообщила, что в Луганской Народной Республике в результате вооружённой агрессии Украины с 2014 года погибли около 70 детей.

ФСБ