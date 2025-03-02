В Берлине экоактивисты облили синей краской магазин Tesla

По информации издания, в субботу в торговом центре Mall of Berlin прошла акция протеста, очевидно, направленная против Маска. Трое активистов стояли с плакатами перед шоурумом Tesla в торговом центре. Снаружи магазин был облит синей краской. Как отметили в полиции, акция была быстро пресечена.
На одном из плакатов можно было увидеть надпись: «Наше общество — не игрушка для правых». На другом баннере было перечеркнутое изображение Маска, демонстрирующего жест, похожий на нацистское приветствие. На третьем плакате было написано название движения.
Правоохранители установили личные данные активистов. Представитель полиции сообщил, что возбуждены уголовные дела, в том числе по фактам незаконного проникновения и повреждения имущества.
В последние недели Маск активно комментировал внутриполитические события в Германии. Он называл канцлера ФРГ Олафа Шольца шутом и говорил, что только партия «Альтернатива для Германии», которая никогда не руководила ни федеральным, ни региональными правительствами, якобы может спасти страну от кризиса.
26 февраля один из представителей экоактивистов Рафаэль Телен сообщил, что радикальное экологическое движение Letzte Generation («Последнее поколение») изменило свое название и теперь называется Neue Generation. Оно призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Участники движения регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Представители движения подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.