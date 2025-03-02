В Берлине экоактивисты облили синей краской магазин Tesla

26 февраля один из представителей экоактивистов Рафаэль Телен сообщил, что радикальное экологическое движение Letzte Generation («Последнее поколение») изменило свое название и теперь называется Neue Generation. Оно призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Участники движения регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. Представители движения подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.