В Киеве и Херсоне прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
В городе звучит тревога с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 23:52 мск.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Кроме того, взрывы прогремели в Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одесской области.