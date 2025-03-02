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В Киеве и Херсоне прогремели взрывы

В украинской столице звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

В городе звучит тревога с воздуха. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены включены с 23:52 мск.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Кроме того, взрывы прогремели в Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одесской области.