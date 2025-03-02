Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой в Ивантеевке

«28 февраля в дежурную часть отдела полиции по городскому округу Ивантеевка УМВД России “Пушкинское” поступило сообщение о том, что у одного из домов, расположенных на Фабричном проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы. Незамедлительно прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой один из них несколько раз выстрелил из предмета, конструктивно схожего с оружием, в оппонента. Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, им оказался ранее судимый местный житель 1983 года рождения, у которого изъят травматический пистолет, зарегистрированный в установленном порядке. Пострадавший 1978 года рождения доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.