Указывающие на это документы нашли сотрудники ФСБ и спецподразделения Росгвардии. К произошедшему могут быть причастны европейские организации.
«Среди документов этого детского дома в Лисичанске обнаружен список более 20 детей, которым были сделаны уколы неизвестных вакцин, привезённых иностранными медиками», — говорится в репортаже.
Напомним, что расположенный в ЛНР город Лисичанск был полностью освобождён 2 июля 2022 года. Отступавшие украинские боевики не давали мирным жителям покидать свои дома и до последнего прикрывались «живым щитом».