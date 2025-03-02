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Пытали, обливали водой и избивали: что известно о деле о похищении девушек из Свердловской области на автомойку

В деле об издевательствах на автомойке на Урале появился новый эпизод.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Уральском Свердловской области расследуют дело о нападении банды хулиганов на девушек. Как оказалось, помимо трех жертв, известных следователям, были и другие пострадавшие. Преступники похитили также несовершеннолетних парня и девушку, подробно пишет КП-Урал.

Как отметили в СУ СКР по Свердловской области, потерпевших схватили 2 декабря. Их избили, переместили в квартиру, а затем отпустили. Все происходило в течение суток.

Злоумышленники пытали жертв на автомойке. То же случилось с тремя девушками, которых банда похитила и обливала водой из керхера. Большинство жертв преступников — несовершеннолетние.

Такое случается не только в регионах. Факт хищения людей зафиксировали и в Москве. Участники группировки обвиняются также в грабеже, хранении оружия, разбое и вымогательстве. Всех семерых задержали.