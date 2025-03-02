Фигурант дела о гибели жителей Урала от метанола сообщил, зачем купил спирт

Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил шестерым из них приговор — они получили от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100−140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.