Троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» смягчили наказание

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы. В 2024 году стало известно, что десять из 15 осужденных по делу о пожаре в «Зимней вишне» уже вышли на свободу. Комковы и Чередниченко среди тех, кто продолжал отбывать наказание.