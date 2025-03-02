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Троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» смягчили наказание

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Суд сократил срок наказания троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» — бывшей главе регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и Никите Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией Кемеровского кондитерского комбината под ТЦ, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение об изменении обвинительного приговора 10 января. Как говорится в документах, речь идет о смягчении наказания без изменений квалификации.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Всего было возбуждено четыре уголовных дела, все 15 фигурантов получили реальные сроки — от 5 до 18 лет лишения свободы. В 2024 году стало известно, что десять из 15 осужденных по делу о пожаре в «Зимней вишне» уже вышли на свободу. Комковы и Чередниченко среди тех, кто продолжал отбывать наказание.