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В Хмельницком на западе Украины прогремели взрывы

В Хмельницкой области звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в районе города Хмельницкий, информирует телеканал ТСН.

«Хмельницкий/окрестности — взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области. В регионе звучит воздушная тревога.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.