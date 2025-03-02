В Хмельницком на западе Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в районе города Хмельницкий, информирует телеканал ТСН.
«Хмельницкий/окрестности — взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Староконстантинове, расположенном в Хмельницкой области. В регионе звучит воздушная тревога.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве и городе Херсоне, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.