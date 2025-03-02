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В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство

ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Истребители ВВС США поднялись в воздух для сопровождения гражданских самолетов в закрытой зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположено поместье президента Дональда Трампа, сообщил ведущий телеканала Newsmax в соцсети Х.

Источник: U.S. Air Force

Инциденты произошли около полудня субботы.

«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район», — говорится в публикации.

По данным журналиста, во время одного из эпизодов истребителю даже пришлось выпустить сигнальные ракеты. Все три воздушных судна безопасно вышли за пределы закрытой зоны, уточнил телеведущий.

Малая авиация распространена в американском государстве. Так, во Флориде и других штатах повсеместно расположены небольшие аэропорты для винтовых самолетов.