В районе поместья Трампа три самолета нарушили воздушное пространство

Инциденты произошли около полудня субботы.
«Истребители F-16 сопровождали три гражданских самолета, чтобы они покинули район», — говорится в публикации.
По данным журналиста, во время одного из эпизодов истребителю даже пришлось выпустить сигнальные ракеты. Все три воздушных судна безопасно вышли за пределы закрытой зоны, уточнил телеведущий.
Малая авиация распространена в американском государстве. Так, во Флориде и других штатах повсеместно расположены небольшие аэропорты для винтовых самолетов.