Глава СК России Бастрыкин: с 2022 года Украина атаковала 34 российских региона

Боевики Вооруженных сил Украины вторглись на территорию России в августе 2024 года. В связи с этим 7 августа в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Через три дня его расширили до формата контртеррористической операции. Однако не только Курская область за эти годы подверглась ударам со стороны ВСУ. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.