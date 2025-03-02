Глава СК России Бастрыкин: с 2022 года Украина атаковала 34 российских региона

Боевики Вооруженных сил Украины вторглись на территорию России в августе 2024 года. В связи с этим 7 августа в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Через три дня его расширили до формата контртеррористической операции. Однако не только Курская область за эти годы подверглась ударам со стороны ВСУ. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, украинские боевики используют западное оружие разных видов для атак на российские регионы. Так, например, ВСУ применяют соответствующие тактические ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и реактивные системы залпового огня.
«С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции», — подчеркнул Александр Бастрыкин.
Солдаты ВС России, между тем, продолжают выполнять задачи СВО. За прошедшую неделю им удалось освободить Новоандреевку в ДНР, а также Новолюбовку в ЛНР и Тополи в Харьковской области.