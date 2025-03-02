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Три человека погибли в результате ДТП в Великом Новгороде

В результате ДТП в Великом Новгороде погибли три человека. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе госавтоинспекции по региону.

Источник: РИА "Новости"

«2 марта 2025 года в 02:02 в городе Великий Новгород на улице Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем Audi, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на тротуар с последующим наездом на здание», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что погиб водитель иномарки, а также два пассажира. На месте происшествия работают специалисты, дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Накануне сообщалось о том, что в массовом ДТП в Москве погиб один человек. Столкнулись три легковых автомобиля и фургон.

ДТП