Три человека погибли в результате ДТП в Великом Новгороде

«2 марта 2025 года в 02:02 в городе Великий Новгород на улице Газон неустановленный водитель, управляя автомобилем Audi, по неустановленной причине не справился с управлением, выехал на тротуар с последующим наездом на здание», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.