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В деле замгубернатора Вологодской области могут появиться новые фигуранты

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и его подельника — главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова, арестованных по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

«Настоящее уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), в отношении Алексеева, Бочарова и иных неустановленных лиц», — сказано в одном из документов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 24 апреля Алексеева и Бочарова по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.

Как сообщила ранее газета «Коммерсантъ», Алексеев, назначенный на должность вице-губернатора Вологодской области около года назад, и Бочаров были задержаны в Москве за получение взятки. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Фигурантам уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщали власти региона в июне 2022 года, действующий с 2018 года крупный лесозаготовитель — предприятие «Березник» — строило завод по комплексной переработке древесины мощностью 84,5 тыс. куб. м фанеры и 4,5 тыс. тонн топливных гранул, планируя вложить 3 млрд рублей. Проект был включен в перечень приоритетных в области освоения лесов Минпромторга России.