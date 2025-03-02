В деле замгубернатора Вологодской области могут появиться новые фигуранты

Как сообщила ранее газета «Коммерсантъ», Алексеев, назначенный на должность вице-губернатора Вологодской области около года назад, и Бочаров были задержаны в Москве за получение взятки. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и общее покровительство. Фигурантам уже предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.