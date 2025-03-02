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Бастрыкин заявил, что с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона РФ

Для осуществления этих атак ВСУ активно используют западное вооружение.

Источник: Аргументы и факты

С начала специальной военной операции более 30 регионов России, находящихся за пределами зоны боевых действий, стали объектами атак со стороны Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он отметил, что с февраля 2022 года украинские силы нанесли удары по 34 субъектам Российской Федерации, что свидетельствует о расширении географии конфликта.

По словам Бастрыкина, для осуществления этих атак Вооруженные силы Украины активно используют западное вооружение, включая тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, а также беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно, что ВС РФ отбили массированную атаку беспилотников ВСУ над регионами России. Украинские военные попытались атаковать Брянскую, Орловскую, Калужскую области и Крым с помощью 53 беспилотников.