Бастрыкин заявил, что с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона РФ

С начала специальной военной операции более 30 регионов России, находящихся за пределами зоны боевых действий, стали объектами атак со стороны Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Он отметил, что с февраля 2022 года украинские силы нанесли удары по 34 субъектам Российской Федерации, что свидетельствует о расширении географии конфликта.
По словам Бастрыкина, для осуществления этих атак Вооруженные силы Украины активно используют западное вооружение, включая тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, а также беспилотные летательные аппараты.
Ранее стало известно, что ВС РФ отбили массированную атаку беспилотников ВСУ над регионами России. Украинские военные попытались атаковать Брянскую, Орловскую, Калужскую области и Крым с помощью 53 беспилотников.