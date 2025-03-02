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На Ямале произошел пожар в многоквартирном доме

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Пожар в жилом многоквартирном двухэтажном доме произошел в Ямало-Ненецком автономном округе. Огонь локализован на площади свыше 900 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ямалу.

«В 01:26 (23:26 мск 1 марта — прим. ТАСС) в пожарно-спасательную часть города Губкинский поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме по адресу: ул. 11 микрорайон, дом 38. На момент прибытия наблюдалось горение в первом подъезде, была угроза перехода огня на кровлю. В 06:30 (04:30 мск — прим. ТАСС) — локализация пожара на площади 913 кв. метров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 20 жильцов, среди которых были 7 детей, эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

пожары
МЧС