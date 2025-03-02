Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

«В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 9 000 “квадратов”, — сообщает ведомство.

Отмечается, что на месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России, силы и средства наращиваются.

пожары
МЧС