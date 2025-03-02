На складе в Подмосковье вспыхнул крупный пожар

«В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 9 000 “квадратов”, — сообщает ведомство.
Отмечается, что на месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России, силы и средства наращиваются.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
«В деревне Большое Буньково горит хранилище пластиковой продукции. Предварительно, в огне 9 000 “квадратов”, — сообщает ведомство.
Отмечается, что на месте работают 45 сотрудников и 10 единиц техники МЧС России, силы и средства наращиваются.