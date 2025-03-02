Москвича оштрафовали за публикацию демотиватора с цитатой из речи Геббельса

«Головина Александра Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), и назначить ему наказание в виде административного штрафа без конфискации экстремистских материалов и оборудования, использованного для их производства», — сказано в документе. Там не уточняется сумма штрафа, но по этой статье для граждан она составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Также возможен административный арест на срок до 15 суток.
В тексте судебного решения отмечается, что Головин во «ВКонтакте» разместил информационный материал экстремистской направленности, содержащий изображение и цитату из речей Геббельса. Этот факт выявили сотрудники центра противодействия экстремизму МВД РФ, в результате чего в отношении Головина был составлен протокол об административном правонарушении.
Головин признал вину и раскаялся. Учитывая это обстоятельство и наличие у Головина инвалидности, суд решил назначить предельно мягкое наказание.