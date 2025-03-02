Москвича оштрафовали за публикацию демотиватора с цитатой из речи Геббельса

«Головина Александра Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов), и назначить ему наказание в виде административного штрафа без конфискации экстремистских материалов и оборудования, использованного для их производства», — сказано в документе. Там не уточняется сумма штрафа, но по этой статье для граждан она составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Также возможен административный арест на срок до 15 суток.