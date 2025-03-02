МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье

Ранее МЧС России сообщало, что склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров.
«По уточненным данным, площадь пожара — 3 300 квадратов», — сообщает ведомство.
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Площадь пожара на складе в Подмосковье, по уточненным данным, составляет 3300 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщало, что склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров.
«По уточненным данным, площадь пожара — 3 300 квадратов», — сообщает ведомство.