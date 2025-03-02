Россиян предупредили о неочевидной уловке интернет-мошенников

Кнопка «отписаться», являющаяся частью стандартного интерфейса почтового сервиса, как правило, безопасна. Однако если мошенники подделали письмо и встроили в него свою кнопку, то это однозначно представляет опасность для пользователя. В таких случаях почтовый сервис может не распознать вредоносную ссылку, особенно если она ведет не на прямую установку вируса, а на фишинговый сайт.