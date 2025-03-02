Россиян предупредили о неочевидной уловке интернет-мошенников

«При получении многих почтовых рассылок в письме есть опция “отписаться”. Как правило, чтобы перестать получать сообщения, необходимо перейти по ссылке. В большинстве случаев она безопасна, но в некоторых случаях может вести на фишинговый ресурс», — предупредил специалист.
Кнопка «отписаться», являющаяся частью стандартного интерфейса почтового сервиса, как правило, безопасна. Однако если мошенники подделали письмо и встроили в него свою кнопку, то это однозначно представляет опасность для пользователя. В таких случаях почтовый сервис может не распознать вредоносную ссылку, особенно если она ведет не на прямую установку вируса, а на фишинговый сайт.
Он добавил, что почтовые сервисы применяют целый ряд механизмов для защиты от вредоносного программного обеспечения, включая сканирование вложений и фильтрацию ссылок. «Тем не менее ни один из сервисов не может обеспечить пользователям абсолютную защиту», — заключил Кузьменко.
Ранее россиян предупредили о способе мошенников замаскировать свое письмо под рассылки от магазинов и сервисов, чтобы получить доступ к персональной информации.