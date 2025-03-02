В Кемерово школьник отдал мошенникам 1,4 млн рублей

Чтобы спасти деньги, их нужно было «задекларировать». Юноша нашел хранившиеся дома сбережения и под диктовку преступников через банкомат перевел их на указанные ему счета. Только после этого он признался во всем родителям, а те сообщили о произошедшем в полицию. Общий ущерб составил 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.