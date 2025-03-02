Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае пожарный скончался при тушении загоревшегося здания

В Комсомольске-на-Амуре при исполнении служебных обязанностей по тушению объекта скоропостижно скончался пожарный Александр Виноградов.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, трагедия произошла 2 марта. Оперативный дежурный смены службы пожаротушения прибыл к месту тушения пожара на территории производственного объекта, но у него резко ухудшилось самочувствие, и он даже не успел приступить к боевым действиям.

В пожарной охране майор Виноградов работал с 1992 года. Неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров, спасал людей и имущество.

Руководство ведомства и личный состав выражает соболезнования родным и близким.

Несчастный случай