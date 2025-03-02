В Хабаровском крае пожарный скончался при тушении загоревшегося здания

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, трагедия произошла 2 марта. Оперативный дежурный смены службы пожаротушения прибыл к месту тушения пожара на территории производственного объекта, но у него резко ухудшилось самочувствие, и он даже не успел приступить к боевым действиям.