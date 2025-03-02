В Подмосковье к месту пожара направили лабораторию для замеров уровня загрязнения воздуха

«К месту пожара в Московской области направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе», — сообщили в министерстве.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. МЧС России направило к месту пожара в Подмосковье лабораторию для замеров уровня загрязнения воздуха. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.
«К месту пожара в Московской области направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе», — сообщили в министерстве.