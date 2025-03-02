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В Подмосковье к месту пожара направили лабораторию для замеров уровня загрязнения воздуха

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. МЧС России направило к месту пожара в Подмосковье лабораторию для замеров уровня загрязнения воздуха. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«К месту пожара в Московской области направлены специалисты лаборатории для проведения проб на предмет превышения ПДК вредных веществ в воздухе», — сообщили в министерстве.

пожары
МЧС