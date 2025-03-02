В Шахтах в сгоревшем доме обнаружили тело 85-летней женщины

— В 10:14 поступило сообщение на пульт диспетчера — на улице Форш загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов пламя охватило все строение. С огнем на площади 57 квадратных метров боролись семеро специалистов, было задействовано три единицы спецтехники, — прокомментировали в экстренном ведомстве. — В 10:47 пожар был ликвидирован.