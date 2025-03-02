Милиция задержала минчанку, которая занималась странными делами во время выгула собаки

В сообщении говорится, что сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков с поличным была задержана 45-летняя жительница Минска. По месту жительства задержанной, а также в закладках, которые она успела сделать, милиционеры нашли и изъяли 20 граммов опасного вещества, весы, упаковочный материал.