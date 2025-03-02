Милиция задержала минчанку, которая занималась странными делами во время выгула собаки

Милиция задержала минчанку, занимавшуюся странными делами во время выгула собаки. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков с поличным была задержана 45-летняя жительница Минска. По месту жительства задержанной, а также в закладках, которые она успела сделать, милиционеры нашли и изъяли 20 граммов опасного вещества, весы, упаковочный материал.
Удалось установить, что женщина нашла в тематической группе мессенджера незаконную подработку. Так, фигурантка забирала крупные партии «товара», фасовала в квартире на мелкие, а затем распространяла через тайники-закладки рядом с домом, выгуливая собаку.
«С целью конспирации маскировала наркотики под камни», — уточнили в милиции.
В пресс-службе добавили, что минчанка работает администратором в одной из фирм. Заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Тем временем минчанка пожаловалась чиновникам на соседа, который завел коня.
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