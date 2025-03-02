Под Лидой водитель Volkswagen насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Сообщается, что в субботу, 1 марта, примерно в 19.20 55-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, ехал по деревне Тарново в сторону Лиды. Во время движения он совершил наезд на 36-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. На нем не было световозвращающих элементов.
Водитель авто насмерть переехал лежавшего на проезжей части мужчину в Лидском районе. Фото: телеграм-канал УВД Гродненского облисполкома.
В милиции уточнили, что в результате случившегося дорожно-транспортного происшествия мужчина умер. Заведено уголовное дело.
Тем временем 30-летний мужчина заснул за рулем и погиб в Лунинецком районе.
Кстати, милиция задержала минчанку, которая занималась странными делами во время выгула собаки.
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