Под Лидой водитель Volkswagen насмерть переехал мужчину, лежавшего на дороге

Сообщается, что в субботу, 1 марта, примерно в 19.20 55-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen, ехал по деревне Тарново в сторону Лиды. Во время движения он совершил наезд на 36-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. На нем не было световозвращающих элементов.