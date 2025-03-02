КАМАЗ столкнулся с двумя легковушками на проспекте в Минске

Накануне вечером вблизи здания № 178А по проспекту Партизанскому произошло столкновение грузового автомобиля КАМАЗ и легкового автомобиля Hyundai.
Затем в КАМАЗ въехал автомобиль Lada, которым управляла 48-летняя женщина. При этом грузовик был обозначен специальным знаком аварийной остановки.
Водитель и 11-летний пассажир автомобиля Lada доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
В ГАИ призвали водителей быть внимательными во время движения по дорогам. В случае возникновения препятствий или опасности для движения, которые водитель может обнаружить, необходимо немедленно снижать скорость, вплоть до полной остановки движения.