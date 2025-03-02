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КАМАЗ столкнулся с двумя легковушками на проспекте в Минске

МИНСК, 2 мар — Sputnik. ДТП с участием КАМАЗа и двух легковых автомобилей произошло на Партизанском проспекте, сообщили в пресс-службе столичной ГАИ.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Накануне вечером вблизи здания № 178А по проспекту Партизанскому произошло столкновение грузового автомобиля КАМАЗ и легкового автомобиля Hyundai.

рассказали в ГАИ

Затем в КАМАЗ въехал автомобиль Lada, которым управляла 48-летняя женщина. При этом грузовик был обозначен специальным знаком аварийной остановки.

Водитель и 11-летний пассажир автомобиля Lada доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

рассказали в пресс-службе

В ГАИ призвали водителей быть внимательными во время движения по дорогам. В случае возникновения препятствий или опасности для движения, которые водитель может обнаружить, необходимо немедленно снижать скорость, вплоть до полной остановки движения.

ДТП