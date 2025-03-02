В Перми плачущий мальчик спасался бегством от отчима, прося помощи соседей

Мальчик спасался бегством от отчима, прося помощи соседей и заявляя о побоях в Перми, рассказала сайту perm.aif.ru очевидица событий.
Инцидент произошёл 1 марта в доме на улице Солдатова. Жительница дома, которая рассказала сайту perm.aif.ru о случившемся, также предоставила редакции видео.
Она сообщила, что мальчик выбежал из своего подъезда и прибежал к соседнему. Он был в домашней одежде, ревел и говорил, что «папа пьяный». При этом ребёнок сильно плакал и кричал. Он просил о помощи. Его догонял мужчина. Жильцы дома считают, что это его отчим. Увидев его, мальчик закричал: «Пожалуйста, не бей». Ребёнок пытался попасть в соседний подъезд, чтобы спрятаться. Но отчим нагнал его.
Ребёнка спас житель дома, который подошёл к подъезду. Он увидел плачущего мальчика и державшего его мужчину и подошёл разобраться. Мальчик очень громко кричал: «Помогите! Он меня бьёт!». В это время к подъезду подошли другие жильцы.
Мужчина не оставил ребёнка в опасности и завёл в подъезд. Там с ним остались жильцы и консьержка. В это время они вызвали полицию.
Как рассказала perm.aif.ru супруга мужчины, который спас мальчика, ребёнок говорит, что отчим бил его и пытался топить в ванне.
«Он нам рассказал, что его отчим топил — на шее ребёнка есть следы», — пояснила она perm.aif.ru.
По словам пермячки, после инцидента в дом приехали полицейские, скорая помощь и сотрудники опеки. Ребёнка увели в семью, а мужчину увезли. Однако, говорит она, в тот же день отчим вернулся. Это беспокоит жильцов, которые переживают за жизнь и здоровье мальчика.
«Вечером уже все были дома. А мать детей бегала за бутылкой этому мужчине. Он опять орал. Балкон был открыт, они живут на первом этаже. Я гуляла с детьми и всё слышала», — рассказала пермячка perm.aif.ru.
Она добавляет, что мальчика больше никто из жильцов не видел. При этом в квартире также находится его маленькая сестра.
Сайт perm.aif.ru обратился за комментарием в ГУ МВД по Пермскому краю. «По данному факту в отделе полиции Свердловского района Перми зарегистрирован материал проверки, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — рассказали perm.aif.ru в полиции.