В Перми плачущий мальчик спасался бегством от отчима, прося помощи соседей

Она сообщила, что мальчик выбежал из своего подъезда и прибежал к соседнему. Он был в домашней одежде, ревел и говорил, что «папа пьяный». При этом ребёнок сильно плакал и кричал. Он просил о помощи. Его догонял мужчина. Жильцы дома считают, что это его отчим. Увидев его, мальчик закричал: «Пожалуйста, не бей». Ребёнок пытался попасть в соседний подъезд, чтобы спрятаться. Но отчим нагнал его.